مسيّرة إسرائيلية تحلّق فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا

تحلّق في هذه الأثناء طائرة استطلاع تجسسية إسرائيلية فوق منطقة حاصبيا العرقوب و​مزارع شبعا​، وصولا حتى تلة الرادار الاسرائيلي المشرفة على بلدة شبعا ومرتفعات جبل الشيخ.

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