وزير الإقتصاد: تعيين نديم الحداد رئيسا للجنة مراقبة هيئات الضمان بعد شغور المنصب لأكثر من 10 سنوات

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط في بيان، أنه "في إطار تعزيز الرقابة وتفعيل مبادئ الحوكمة والشفافية في قطاع التأمين اللبناني، تم تعيين نديم الحداد رئيسا للجنة مراقبة هيئات الضمان، بعد شغور هذا المنصب لأكثر من عشر سنوات متتالية، وتعيين كل من يحيى طبولة وجاد جابر عضويين مراقبين في اللجنة، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2008، خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت بتاريخ 16 حزيران 2025".

وأشار البساط، الى أن "هذا التعيين يعد خطوة مفصلية في مسار ​إصلاح قطاع التأمين في لبنان​، إذ يهدف إلى ترسيخ الشفافية، وتعزيز الثقة في هذا القطاع الحيوي، وضمان سلامة الأداء فيه بما يخدم الاقتصاد الوطني".

وأكد أن "هذه التعيينات تأتي في سياق التزامه بتفعيل دور الهيئات الرقابية بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن حماية حقوق المؤمّن لهم، ويرتقي بمستوى أداء شركات التأمين في لبنان".

ولفت الى أنه "تم اختيار رئيس وأعضاء اللجنة بناء على أعلى معايير الكفاءة والخبرة الفنية والتقنية، إلى جانب الالتزام بالنزاهة والشفافية في العمل".

كذلك أعلن عن "إعادة تشكيل المجلس الوطني للضمان، بعد غيابه لأكثر من خمس سنوات، في خطوة إصلاحية جديدة تهدف إلى إعادة تفعيل العمل في المؤسسات ووضع قطاع التأمين على المسار الصحيح".