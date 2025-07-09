دورية من مكتب الكورة بأمن الدولة داهمت مركز تجميل غير مرخص في كفرصارون

أفادت "الوكالة الوطنيّة للإعلام" بأنّ "دوريّةً من مكتب الكورة في ​أمن الدولة​، وبإشارة من القضاء المختص، نفّذت مداهمةً داخل مركز تجميل يديره المدعو "ش. أ." في بلدة كفرصارون الكورة".

وأوضحت أنّ "المداهمة جاءت على خلفيّة مزاولة أعمال تجميليّة دون الحصول على التّراخيص القانونيّة، بالإضافة إلى إجراء عمليّات تجميليّة من دون صفة طبيّة رسميّة، ممّا يشكّل مخالفةً واضحةً للقوانين المرعيّة الإجراء، ويعرّض سلامة المواطنين للخطر"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ اتخاذ الإجراءات القانونيّة المناسبة بحق المخالف، بإشراف الجهات المختصّة".