أفادت "الوكالة الوطنيّة للإعلام" بأنّ "دوريّةً من مكتب الكورة في أمن الدولة، وبإشارة من القضاء المختص، نفّذت مداهمةً داخل مركز تجميل يديره المدعو "ش. أ." في بلدة كفرصارون الكورة".
وأوضحت أنّ "المداهمة جاءت على خلفيّة مزاولة أعمال تجميليّة دون الحصول على التّراخيص القانونيّة، بالإضافة إلى إجراء عمليّات تجميليّة من دون صفة طبيّة رسميّة، ممّا يشكّل مخالفةً واضحةً للقوانين المرعيّة الإجراء، ويعرّض سلامة المواطنين للخطر"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ اتخاذ الإجراءات القانونيّة المناسبة بحق المخالف، بإشراف الجهات المختصّة".
كانت هذه تفاصيل خبر دورية من مكتب الكورة بأمن الدولة داهمت مركز تجميل غير مرخص في كفرصارون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.