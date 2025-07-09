عبدالله وترو والهاشم زاروا الحجار عارضين لبناء مركز للدفاع المدني والأمن العام في برجا

زار عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب بلال عبدالله، وزير الدّاخليّة والبلديّات ​أحمد الحجار​ في مكتبه، يرافقه رئيس اتحاد بلديّات إقليم الخروب الشّمالي ماجد ترو ومدير معمل ترابة سبلين أديب الهاشم، حيث تمّت مناقشة خطّة تحديث المعمل وتطويره بالطّاقة النّظيفة، وتوسيع رقعة المساحات الخضراء فيه.

وعرض ترّو لشؤون استكمال مبنى الدّفاع المدني في برجا، ومشروع بناء مركز لفصيلة برجا التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي، بالإضافة إلى موضوع افتتاح مركز الأمن العام في البلدة بعد أن تمّ تحضيره سابقًا، وكذلك عرض لمسألة إنشاء مخفر لقوى الأمن الدّاخلي في بلدة كترمايا.

من جهته، شدّد الحجار على "استعجال إجراءات استكمال معاملات المجمع الحكومي في شحيم، بعد أن تم تأمين المبلغ المطلوب".