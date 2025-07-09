"القسام": تمكنا من الإغارة على تجمع لجنود وآليات العدو في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس

أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنه "تمكنا اليوم من الإغارة على تجمع لجنود وآليات العدو في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس". وذكرت "القسام"، أننا "استهدفنا دبابة ميركافا وناقلة جند صهيونيتين بقذائف الياسين 105 في خان يونس، واستهدفنا خلال الإغارة حفارين عسكريين بقذائف الياسين 105 وبعدها اشتبك مجاهدونا مع العدو في خان يونس". كذلك ذكرت أن "مجاهدينا حاولوا أسر أحد الجنود إلا أن الظروف الميدانية لم تسمح بذلك فقاموا بالإجهاز عليه واغتنام سلاحه"، مضيفةً "مجاهدينا رصدوا هبوط الطيران المروحي لإجلاء الجنود بعد عملية الإغارة في خان يونس".

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