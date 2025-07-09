آلاف النازحين السوريين سيعودون لبلادهم من لبنان هذا الأسبوع وحنين السيد أكّدت احتمال تزايد الأعداد بالأسابيع المقبلة

أفادت وكالة "رويترز"، بأنّه "من المتوقع أن يعود آلاف النازحين السوريين من لبنان هذا الأسبوع في إطار أول خطة مدعومة من الأمم المتحدة تقدم حوافز مالية، بعد أن قال حكام سوريا الجدد إن جميع المواطنين مرحب بهم للعودة إلى وطنهم على الرغم من الأضرار العميقة الناجمة عن الحرب ومخاوف الأمن".

وأضافت "سيتم منح العائدين السوريين 100 دولار لكل شخص في لبنان و400 دولار لكل عائلة عند وصولهم إلى سوريا"، حسبما قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية حنين السيد للوكالة. كما تم تغطية تكاليف النقل وتم إعفاءهم من الرسوم من قبل السلطات الحدودية، حسبما أضافت.

وقالت سعيد لوكالة رويترز: "أعتقد أن هذه بداية جيدة ومهمة. لقد ناقشنا هذا ونحن منسقون مع نظرائنا السوريين وأعتقد أن الأعداد ستزيد في الأسابيع المقبلة". ولم يرد المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية على طلب للتعليق.