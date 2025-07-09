الرئيس عون عاد إلى بيروت بعد زيارة رسمية الى قبرص

عاد رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​، إلى ​بيروت​ آتيًا من لارنكا في ​قبرص​، على متن طوافة عسكرية للجيش اللبناني، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي والوفد المرافق، بعد ان اختتم زيارته الرسمية الى قبرص التي أتت تلبية لدعوة من نظيره القبرصي نيكوس خريسودوليدس.

وجرى خلال الزيارة التأكيد على "ترسيخ العلاقات القائمة بين البلدين وتعزيزها على الصعد كافة"، وشملت الزيارة محادثات تناولت كيفية مواجهات التحديات والمشاكل التي تعترض المنطقة ككل.