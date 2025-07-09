"أنصار الله" أعلنت استهداف سفينة كانت متجهة إلى ميناء إيلات وإغراقها بالكامل: مستمرون في عملياتنا

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "​أنصار الله​" يحيى سريع، في بيان، أنّ "القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية استهدفت سفينة (ETERNITY C) التي كانت متجهة إلى ميناء أم الرشراش (​إيلات​) بفلسطين المحتلة، وذلك بزورق مسير وستة صواريخ مجنحة وباليستية، انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني، وإسنادا لمجاهديه الأبطال".

وأوضح أنّ "العملية أدّت إلى إغراق السفينة بشكل كامل، والعملية موثقة بالصوت والصورة. وبعد العملية تحركت مجموعة من القوات الخاصة في القوات البحرية، لإنقاذ عدد من طاقم السفينة، وتقديم الرعاية الطبية لهم، ونقلهم إلى مكان آمن".

ولفت سريع إلى أنّ "استهداف السفينة المذكورة جاء بعد قيام الشركة التي تتبعها والسفينة نفسها باستئناف التعامل مع ميناء أم الرشراش، في انتهاك واضح لقرار حظر التعامل مع الميناء المذكور، وجاء كذلك بعد أن رفضت السفينة النداءات والتحذيرات من قبل ​القوات البحرية اليمنية​".

وأكّد أنّ القوات المسلحة اليمنية "مستمرة في منع حركة الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، وتجدد تحذيرها لكافة الشركات التي تتعامل مع موانئ فلسطين المحتلة، بأن سفنها وطواقمها ستتعرض للاستهداف في أي منطقة تطالها القوات المسلحة، وبغض النظر عن وجهة تلك السفن، وحرصا منا على سلامة السفن وطواقمها، فإننا نكرر تحذيرنا للشركات والدول من مغبة التعامل مع الكيان الصهيوني، وإرسال سفنهم إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وأضاف "إن هذا الموقف هدفه إجبار العدو الصهيوني ومن يقف خلفه على رفع الحصار عن إخواننا في غزة، ووقف العدوان عليهم، وإنهاء حرب الإبادة المستمرة بحقهم على مرأى ومسمع من العالم أجمع"، وقال: "مستمرون في عملياتنا العسكرية الإسنادية للشعب الفلسطيني المظلوم، ولمقاومته الأبية التي تدافع عن كل الأمة، حتى وقف العدوان على غزة، ورفع الحصار عنها".