ترامب: نجهز "مفاجأة صغيرة" لروسيا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، باتخاذ خطوات "غير متوقعة" ضد روسيا، مشيراً إلى أن إدارته تُعدّ "مفاجأة صغيرة" في هذا السياق، دون أن يكشف عن طبيعة الإجراءات المرتقبة.

وخلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، قال ترامب: "نريد أن نعد مفاجأة صغيرة"، مضيفاً أنه غير راضٍ عن موقف القيادة الروسية من النزاع في أوكرانيا، من دون أن يقدّم تفاصيل إضافية عن ماهية التحركات المحتملة.

ويأتي هذا التصعيد الكلامي بعد أيام من محادثة هاتفية جمعت ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الثالث من يوليو، أعرب خلالها الرئيس الأميركي عن "خيبة أمله" من موقف موسكو، الذي اعتبره غير متجاوب مع جهود تسوية الأزمة الأوكرانية.

من جهته، قال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إن بوتين أبلغ ترامب خلال الاتصال بأن روسيا ستمضي في تحقيق أهدافها الاستراتيجية في النزاع، مؤكداً أن موسكو تعمل على معالجة "الأسباب الجذرية" التي أدت إلى التوتر القائم في أوكرانيا.

هذا التوتر في التصريحات يعكس استمرار التباين الحاد بين واشنطن وموسكو حول ملف أوكرانيا، رغم المحاولات المتقطعة لإيجاد أرضية مشتركة في السنوات الأخيرة.