وزير خارجية قطر: للضغط لإنجاح جهود الوساطة لوقف النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى

أعلنت ​وزارة الخارجية القطرية​ في بيان، أنّ "رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيّة ​محمد بن عبدالرحمن آل ثاني​ تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من المستشار الاتحادي لجمهوريّة النمسا كريستيان شتوكر، جرى خلاله استعراض علاقات التّعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطوّرات في المنطقة، لا سيّما في ​قطاع غزة​ والأراضي الفلسطينيّة المحتلّة؛ بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وأكّد وزير الخارجيّة خلال الاتصال، "استمرار جهود قطر مع الشّركاء الإقليميّين والدّوليّين، لخفض التّصعيد وتعزيز الاستقرار والسّلام في المنطقة"، مشدّدًا في هذا السّياق على "أهميّة تضامن المجتمع الدولي للضّغط على الجهات كافّة من أجل إنجاح جهود وساطة دولة قطر المشتركة لوقف إطلاق النّار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، ودخول المساعدات لمعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثيّة في القطاع".