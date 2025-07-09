السفارة الروسية في طهران تستأنف عملها بعد تعليقه لثلاثة أسابيع

استأنفت ​السفارة الروسية​ في طهران عمل قسمها القنصلي، بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على تعليقه اثر الحرب بين إيران وإسرائيل.

ولفتت السفارة، في بيان، الى أنه "يستأنف القسم القنصلي في السفارة استقبال المواطنين وتقديم جميع الخدمات القنصلية".

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمرها الصحافي الأسبوعي اليوم الأربعاء، أن "القنصلية تعمل بشكل طبيعي".

وأضافت زاخاروفا، في تصريحها، "لكن وبالنظر إلى التوترات المستمرة في المنطقة نوصي المواطنين الروس بالتفكير مليا قبل السفر إلى إيران وبالتحلي بأقصى درجات الحذر واليقظة".