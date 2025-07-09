وزير خارجية إسرائيل: يمكن التوصل لوقف إطلاق النار في غزة ومبادلة الأسرى

عبّر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عن "تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة لتبادل الأسرى في غزة"، لافتاً الى أنه "في حال التوصل إلى هدنة، فإن إسرائيل ستتفاوض بشأن وقف دائم لإطلاق النار".
وقال ساعر، خلال مؤتمر صحفي في براتيسلافا مع نظيره السلوفاكي، "إسرائيل جادة في رغبتها بالتوصل إلى صفقة تبادل رهائن ووقف لإطلاق النار. أعتقد أنه من الممكن تحقيق ذلك. إذا تم التوصل إلى هدنة مؤقتة، فسنتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار".
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