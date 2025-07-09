مرقص بحث مع وفد الاتحاد العربي للإعلام السياحي في تعزيز الإعلام السياحي والرقمي

استقبل وزير الإعلام ​بول مرقص​، وفداً من الاتحاد العربي للإعلام السياحي، ضم نائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام السياحي عن دول آسيا أيمن العلي، المدير العام لإذاعة "صوت لبنان" أسعد مارون، والإعلامية يولاند خوري.

ولفت العلي، الى أننا "اطلعنا مرقص على قرار نقل مقر الاتحاد إلى بيروت، وقد أعرب الوزير عن سروره وانفتاحه لاستقبال المقر، ووعد بالعمل على إنهاء الإجراءات اللازمة لنقل المقر إلى لبنان".

وأشار الى أن "مهمة الاتحاد التشجيع إعلامياً على تنشيط السياحة بين الدول العربية"، موضحاً أنه " بعد نقل المقر إلى بيروت، سوف نعمل على إقامة ملتقى إعلامي سياحي لإبراز دور لبنان في المنطقة العربية على الصعيد السياحي، وكيفية دعم الإعلام للموضع السياحي".

كما استقبل مرقص وفداً من لجنة مهرجانات بياف الدولية، ضم رئيس المهرجان ميشال ضاهر، المنتج المنفذ مايكل ضاهر، ومدير البرامج في "صوت لبنان" بيار البايع.

والتقى مرقص وفداً من نقابة الإعلان والتسويق الرقمي في لبنان برئاسة باتريك أبو شقرا يرافقه الوزير السابق عبد الله فرحات.

وقال ابوشقرا "وزارة الإعلام هي واجهة لبنان ونحن اليوم نعيش في زمن التحول الرقمي السريع وزيارتنا لوزير الاعلام للتأكيد على وقوفنا الى جانبه بثبات كنقابة للإعلان والتسويق الرقمي".

وأضاف "دورنا الأساسي اليوم يكمن في تطوير قطاع الإعلان والتسويق الرقمي لاظهار وجه جديد للبنان وصورة جديدة له نعتز بها جميعا".