قوى الأمن: عدد شكاوى العنف الأسري المبلّغ عنها على الخط الساخن خلال حزيران بلغ 69

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، أنّ "عدد الشّكاوى من حالات ​العنف الأسري​ المبلّغ عنها على الخطّ السّاخن 1745 لدى المديريّة خلال شهر حزيران 2025، بلغ 69 شكوى".

وأوضحت أنّ "هذا التّقرير الشّهري شمل عدد الإتصالات المتعلّقة بحالات العنف الجسدي والجنسي والنّفسي والاقتصادي الّتي تتلقّاها القوى الأمنيّة عبر الخطّ السّاخن 1745، والّتي يتمّ التّبليغ عنها من قبل الضّحيّة أو أفراد الأسرة أو كلّ من يشهد عليها، بالإضافة إلى تحديد هويّة الجاني أو الجانية بالنّسبة إلى الضحيّة".