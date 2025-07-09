- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنّ "عدد الشّكاوى من حالات العنف الأسري المبلّغ عنها على الخطّ السّاخن 1745 لدى المديريّة خلال شهر حزيران 2025، بلغ 69 شكوى".
وأوضحت أنّ "هذا التّقرير الشّهري شمل عدد الإتصالات المتعلّقة بحالات العنف الجسدي والجنسي والنّفسي والاقتصادي الّتي تتلقّاها القوى الأمنيّة عبر الخطّ السّاخن 1745، والّتي يتمّ التّبليغ عنها من قبل الضّحيّة أو أفراد الأسرة أو كلّ من يشهد عليها، بالإضافة إلى تحديد هويّة الجاني أو الجانية بالنّسبة إلى الضحيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: عدد شكاوى العنف الأسري المبلّغ عنها على الخط الساخن خلال حزيران بلغ 69 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.