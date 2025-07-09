"النشرة": مراقبو الاقتصاد بالنبطية استكملوا جولاتهم التفتيشية على محال بيع اللحوم والحلويات

ذكر مراسل "النشرة" في النبطية بأنّ "مراقبي وزارة الاقتصاد والتجارة- مصلحة حماية المستهلك في محافظة النبطية استكملوا جولاتهم الرّقابيّة والتفتيشيّة على المؤسّسات التجاريّة والغذائيّة ومحال بيع اللّحوم والدّواجن والحلويات في نطاق بلدات تول، الكفور، حبوش، عربصاليم، جرجوع، جباع وبلدتَي عين قنيا وشويا في قضاء حاصبيا".
وأشار إلى أنّ "أثناء الكشف على محال الحلويات، تمّ سحب 4 عيّنات من مادّة الكريما المخفوقة، إضافةً إلى حلويات مطبوخة وتحتوي على مخفوق الكريما وجاهزة للأكل، وذلك لفحصها في المختبر المعتمَد للتأكّد من سلامتها".
وأكّد رئيس المصلحة محمد بيطار أنّ "الحملات التفتيشيّة والرقابيّة للمراقبين ستستمر في قرى وبلدات المحافظة على جميع القطاعات التّجاريّة، وخصوصًا الّتي تنتج وتبيع المنتوجات الغذائيّة والعصائر والمياه والحلويات".
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