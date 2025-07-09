قوى الأمن نفت حصول جريمة قتل في بحمدون: لاستقاء المعلومات من شعبة العلاقات العامة

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخباريّة تداولت خبرًا عن حصول جريمة قتل بتاريخ اليوم 2025-07-09 في ​بحمدون​، إثر إقدام شخص من الجنسيّة السّوريّة على إطلاق النّار على مواطن لبناني أمام المارّة على الطّريق العام".

ونفت في بلاغ، "هذا الخبر"، وأهابت بوسائل الإعلام "توخّي الدّقّة والموضوعيّة في نقل الأخبار"، متمنّيةً عليها "استقاء المعلومات الدّقيقة من شعبة العلاقات العامّة".