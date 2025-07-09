"الأونروا" بدأت بصرف مساعدات نقدية للمستفيدين من شبكة الأمان الاجتماعي بلبنان

أعلنت وكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللّاجئين الفلسطينيّين (​الأونروا​)، "أنّها باشرت صرف المساعدات النّقديّة للمستفيدين من برنامج شبكة الأمان الاجتماعي في ​لبنان​"، موضحةً أنّ "قيمة المساعدة تبلغ 50 دولارًا أميركيًّا لكل شخص".

وأشارت في بيان، إلى أنّ "عمليّة التّوزيع ستتمّ عبر مكاتب "OMT"، وبشكل تدريجي، حيث سيتلقّى المستفيدون رسائل نصيّة قصيرة من الشّركة، تُعلمهم بموعد وآليّة استلام المساعدة"، منبّهةً إلى أنّ "مكاتب "OMT" لن تقوم بصرف أي مساعدة ما لم يكن المستفيد قد تلقّى الرّسالة النّصيّة الرّسميّة".

ولفتت الوكالة إلى أنّ "هذه الخطوة تأتي في إطار مواصلة "الأونروا" دعم العائلات الأكثر حاجة من اللّاجئين الفلسطينيّين، في ظل الظّروف الاقتصاديّة الصّعبة الّتي يشهدها لبنان".