سلطات اليونان تعلق جلسات الاستماع لطلبات لجوء المهاجرين القادمين من شمال إفريقيا لمدة ثلاثة أشهر

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن "اليونان ستعلق لمدة ثلاثة أشهر جميع جلسات الاستماع الخاصة بطلبات اللجوء للمهاجرين الوافدين على متن قوارب من شمال إفريقيا، في ظل تدفق أعداد من المهاجرين من ليبيا".

وقال ميتسوتاكيس أمام البرلمان إن بلاده بصدد "إغلاق الطريق إلى اليونان وأي مهاجر يدخل البلاد بشكل غير قانوني سيتم توقيفه واحتجازه".