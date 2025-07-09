أكسيوس: وفد قطري وصل إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة

افاد موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين، بأن "وفدا قطريا وصل إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة".
ولفت الى أن "الوفد القطري التقى مسؤولين رفيعي المستوى بالبيت الأبيض لعدة ساعات قبل وصول رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو للاجتماع مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب".
وبدأت في قطر الأحد مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة "حماس" للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح اسرى في غزة.
واشار مصدر لوكالة "فرانس برس" الى أن "المفاوضات تدور حول آليات التنفيذ للاتفاق المحتمل وتبادل الأسرى".
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