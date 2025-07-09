المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إسرائيل تخطط لاحتجاز سكان غزة قسرا في معسكر مغلق فوق أنقاض رفح

أعلن المرصد الأورومتوسطي ل​حقوق الإنسان​، أن "إسرائيل تخطط لاحتجاز سكان غزة قسرا في معسكر اعتقال مغلق فوق أنقاض رفح"، لافتاً الى أن "الخطة الإسرائيلية لنقل سكان غزة تمثل تصعيدا خطيرا في مسار الإبادة". وأشار المرصد، الى أن " الخطة تنص على نقل 600 ألف فلسطيني إلى رفح وفرض قيود مشددة على حركتهم"، مؤكداً أن " المخطط انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني ويندرج ضمن أفعال التهجير القسري".

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