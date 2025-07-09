اشار رئيس لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النائب فريد البستاني بعد اجتماع الجلسة، الى اننا "اجتمعنا اليوم وناقشنا مواضيع عدة اولاً موضوع محاربة الفساد في وزارة الاقتصاد وفي وزارة الصناعة ونحن نتابع التطورات القضائية ولا يوجد تدخل في اللجنة ولكن كان هناك نوع من الارتياح من اعضاء اللجنة إلى التطوري التحقيق الذي يتم وان شاء الله تصل إلى خواتيمها"، موضحا اننا "قدمنا اخبارات ولكن نتابعها وانصح ان لا يتم التدخل في القضاء ونحن سنراقب".
ولفت الى ان "اللجنة ناقشت امورا اخرى من بينها اننا سنفتح ملفات اخرى في الوقت المناسب فهذه مسيرة الرقابة اذ أصر اعضاء اللجنة ان نقوم بها، كما ناقشنا اقتراح قانون مقدم من النائب جورج عدوان يتعلق بإخضاع كل من شركة كازينو لبنان وادارة حصر التبغ والتنباك والمبدل إيست لاحكام قانون الشراء العام ورقابة ديوان المحاسبة وقانون الشراء العام هو قانون حديث جدا ولاقى ترحيبا من المؤسسات الدولية وتبين ان هناك مؤسسات في الدولة لا تسير بهذا المسار ومن هنا جاء هذا الاقتراح وجرى نقاش هذا الموضوع وأصدرنا توصية بان يأتينا ديوان المحاسبة والشراء العام بدراسة لتوضيح كل التباس بهذا الموضوع واعطينا فترة شهر لإحالة الدراسة".
كانت هذه تفاصيل خبر البستاني بعد اجتماع لجنة الاقتصاد: ناقشنا مكافحة الفساد وملف إخضاع كازينو لبنان والريجي لقانون الشراء العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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