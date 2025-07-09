استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي حيث تناول اللقاء بحث لتطورات الاوضاع في لبنان وآخر المستجدات السياسية والميدانية.
كما استقبل بري المدير العام رئيس مجلس ادارة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت الذي وضع بري بأوضاع شركة طيران الشرق الاوسط (الميدل ايست) والظروف التي عملت وتعمل بها الشركة الوطنية لاسيما في المرحلة الراهنة لتأمين ديمومة التواصل بين لبنان والعالم الخارجي.
في هذا الإطار نوه بري بجهود الشركة رئيساً وإدارة وجميع العاملين فيها.
في سياق منفصل، استقبل بري مدير مكتب السيد علي السيستاني في لبنان الحاج حامد الخفاف.
على صعيد آخر تلقى بري برقية شكر من نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أوسمان ديون.
كانت هذه تفاصيل خبر بري عرض المستجدات مع ميقاتي واطّلع من الحوت على أوضاع الميدل إيست وتلقى برقية من البنك الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.