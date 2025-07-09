بري عرض المستجدات مع ميقاتي واطّلع من الحوت على أوضاع الميدل إيست وتلقى برقية من البنك الدولي

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي حيث تناول اللقاء بحث لتطورات الاوضاع في ​لبنان​ وآخر المستجدات السياسية والميدانية.

كما استقبل بري المدير العام رئيس مجلس ادارة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت الذي وضع بري بأوضاع شركة طيران الشرق الاوسط (الميدل ايست) والظروف التي عملت وتعمل بها الشركة الوطنية لاسيما في المرحلة الراهنة لتأمين ديمومة التواصل بين لبنان والعالم الخارجي.

في هذا الإطار نوه بري بجهود الشركة رئيساً وإدارة وجميع العاملين فيها.

في سياق منفصل، استقبل بري مدير مكتب السيد علي السيستاني في لبنان الحاج حامد الخفاف.

على صعيد آخر تلقى بري برقية شكر من نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أوسمان ديون.