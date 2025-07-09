"النشرة": تحليق للطيران المسيّر والحربي الإسرائيلي فوق برعشيت وميس الجبل وحاصبيا والعرقوب

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، أنّه "يُسجَّل في هذا الوقت، تحليق للطّيران الحربي الإسرائيلي فوق منطقة حاصبيا العرقوب ومزارع شبعا المحتلّة، وصولًا حتّى تلة الرادار المشرفة على شبعا ومنطقة العرقوب بخراج كفرشوبا والهباريّة وكفرحمام والبقاعَين الشّرقي والغربي وإقليم التّفاح، وخاصّةً فوق مرتفعات البقاعَين الشّرقي والمرتفعات المشرفة على الأراضي السّوريّة المحتلّة في الجهة المقابلة".

من جهته، أشار مراسل "النشرة" في النبطية إلى أنّه "يُسجّل تحليق لمسيّرات إسرائيليّة فوق أجواء برعشيت، عيتا الزلط، محيبيب، ميس الجبل، والعباسية".