ذكر مراسل "الخليج 365" في حاصبيا، أنّه "يُسجَّل في هذا الوقت، تحليق للطّيران الحربي الإسرائيلي فوق منطقة حاصبيا العرقوب ومزارع شبعا المحتلّة، وصولًا حتّى تلة الرادار المشرفة على شبعا ومنطقة العرقوب بخراج كفرشوبا والهباريّة وكفرحمام والبقاعَين الشّرقي والغربي وإقليم التّفاح، وخاصّةً فوق مرتفعات البقاعَين الشّرقي والمرتفعات المشرفة على الأراضي السّوريّة المحتلّة في الجهة المقابلة".
من جهته، أشار مراسل "النشرة" في النبطية إلى أنّه "يُسجّل تحليق لمسيّرات إسرائيليّة فوق أجواء برعشيت، عيتا الزلط، محيبيب، ميس الجبل، والعباسية".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": تحليق للطيران المسيّر والحربي الإسرائيلي فوق برعشيت وميس الجبل وحاصبيا والعرقوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.