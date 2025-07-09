نشاطات مكثّفة بوزارة الزراعة شملت ورشة عمل لقانون الغابات ولقاءات استعدادًا لإطلاق معرض AgriLebanon 2025

شهدت وزارة الزراعة يومًا حافلًا بالنشاطات حيث انطلقت الأنشطة صباحًا بافتتاح ورشة عمل مخصصة لمناقشة مسودة ​قانون الغابات​ والمراعي الجديد، بحضور ممثلين عن وزارات البيئة والسياحة والتنظيم المدني، إلى جانب الجهات الرسمية والإدارية المتخصصة بشؤون الغابات والمراعي.

وأكد الوزير نزار هاني في كلمته الافتتاحية "أهمية ​تحديث الإطار القانوني​ ل​حماية الغابات​ وضمان إدارتها المستدامة، بما يعزّز التناغم بين التنمية البيئية والمجتمعية، ويعكس التزام الدولة بصون مواردها الطبيعية".

واستقبل هاني في مكتبه السفير الألماني يرافقه فريق من السفارة تتقدمه مديرة البرامج، حيث تم التباحث في توسيع أطر التعاون الثنائي في مجالات دعم البنى التحتية الزراعية، وتمكين صغار المزارعين، و​تطوير الإنتاج المستدام​، إلى جانب دعم التعاونيات والمشاريع المشتركة، لا سيما مع وزارة الزراعة.

وفي إطار تعزيز العمل المشترك، ترأس هاني اجتماعًا موسعًا ضمّ ممثلي المنظمات الدولية المانحة، والجهات غير الحكومية، وشركاء الوزارة من الداخل والخارج، لمناقشة سبل تنفيذ الاستراتيجية الزراعية الوطنية 2026-2035، وخطة الاستثمار في القطاع الزراعي التي تعمل الوزارة على تطويرها.

كما ناقش المشاركون أولويات المرحلة المقبلة، خصوصًا في ما يتعلّق بمشروع GATE.

وأكد هاني أن "وزارة الزراعة منفتحة على جميع الشركاء، وملتزمة ببناء استراتيجية زراعية حديثة قابلة للتطبيق والنمو في ظل التحديات الحالية".

وضمن سلسلة اللقاءات الدولية، عقد هاني اجتماعًا مع سفيرة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في لبنان، نورا عرابة حداد، عقب عودتها إلى بيروت. وتم خلال اللقاء عرض ومناقشة المشاريع المشتركة، لا سيما مشروع إعادة تأهيل الأسواق الزراعية المشتركة في مرفأ بيروت، بالتعاون مع المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية.

وفي سياق الاستعدادات لإطلاق ​معرض AgriLebanon 2025​، الذي سيُقام بين 10 و12 أيلول المقبل في "Beirut Hall" – سن الفيل، استضافت الوزارة اجتماعًا موسّعًا في قاعة الوليد بن طلال. واستعرض اللقاء أهداف المعرض الذي يُعد الحدث الزراعي الأبرز لهذا العام، ودوره في ربط المزارعين بالشركاء الفاعلين في القطاع، وتعزيز فرص التسويق والتمكين.

وقد وجّهت الوزارة دعوة مفتوحة لشركات المدخلات الزراعية في بيروت وجبل لبنان للمشاركة الفاعلة، لما في ذلك من دور محوري في دعم المزارعين وإنجاح الفعالية