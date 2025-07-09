اشار رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النائب فادي علامة بعد جلسة للجنة، الى أن "كان على جدول أعمال اللجنة اليوم بند يتعلق بالإجازة للحكومة الانضمام إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي وتمت الموافقة عليه بالإجماع وهذا الاتفاق يتعلق باعتماد وتنفيذ السياسات التي تجدها مناسبة لتنوع أشكال التعبير الثقافي على أراضيها منها حماية وتوفر الصناعة الثقافية الوطنية يعني كل ماله علاقة بالثقافة والسينما والنقابات المعنية والفن وهذا القانون يستطيع ان يميز لبنان بالشق المتعلق بالثقافة ويشجع هذا المشروع على حرية تبادل الأفكار واشكال الثقافة بين الدول ويساعد ان يستفيد لبنان ماليا لدعم الثقافة".
ولفت الى ان "هناك بند على جدول الأعمال يتعلق باتفاقية المقر فمعظم اعضاء اللجنة كانوا مع ان لبنان يكون مركزا اقليميا لهذه المؤسسة الأممية اي المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولكن كان هناك ملاحظات على موضوع الحصانة وغيرها واتفقت اللجنة بكامل اعضائها ان نطلب رأيا قانونيا ونعود لعرض هذا المشروع والمتعلق بمكتب إقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لبنان إلى جلسة قادمة".
كانت هذه تفاصيل خبر علامة بعد جلسة لجنة المغتربين: الموافقة بالإجماع على اتفاقية تنوع التعبير الثقافي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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