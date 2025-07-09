مكتب وزير العمل: لوضع أي معلومات دقيقة عن أي خلل بتصرف الوزارة أو الجهات الرقابية

أوضح المكتب الإعلامي لوزير العمل ​محمد حيدر​، "تعقيبًا على ما ورد في إحدى الصّحف تحت عنوان "الفساد في ​وزارة العمل​ بلغ مستويات غير مسبوقة"، أنّ "وزارة العمل، وبتوجيهات مباشرة من الوزير، بادرت فور الاطّلاع على ما ورد في الصّحيفة إلى التّواصل معها بشكل مباشر، وطلبت منها تزويد الوزارة بأي معلومات أو معطيات بحوزتها يمكن البناء عليها لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفق الأصول، ومحاسبة أي متورّط في حال ثبوت المخالفات".

وأشار في بيان، إلى أنّ "الجواب الّذي تلقّيناه من الصّحيفة كان بأنّ الوزارة تستطيع إجراء تحقيق وستكتشف الأمر، من دون تقديم أي دليل أو معلومة محدّدة تؤكّد صحة ما ورد في الخبر"، مستذكرًا "ما جاء في كلام رئيس الجمهوريّة جوزاف عون خلال جولته المفاجئة على عدد من الإدارات العامّة، حيث توجّه إلى المواطنين بالقول: "من يغطّي الفساد هو فاسد، والمطلوب من كل مواطن أن يكون عيون الدّولة في كل مكان، كي نحاسب الفاسدين ونكافح الفساد".

وأكّد المكتب أنّ "وزارة العمل، إذ تضع هذا النّهج في صلب سياساتها الإصلاحيّة، تجدّد دعوتها لكل مواطن، وكل وسيلة إعلاميّة، وكل جهة تملك معلومات دقيقة وموثقة عن أي خلل، إلى وضعها بتصرّف الوزارة أو الجهات الرّقابيّة المختصّة، بدل الاكتفاء بإطلاق إشارات عامّة وإثارة الرّأي العام دون جدوى".

وشدّد على أنّ "الوزارة ترفض محاولات البعض تشويه صورتها ومحاولة ضرب الخطّة الإصلاحيّة الّتي تقوم بها، لما لذلك من أثر سلبي في زعزعة ثقة المواطنين بكل الإدارات العامّة، وتشويه صورة الدّولة ككل".