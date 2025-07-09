قوى الأمن: توقيف مواطن في برج البراجنة لتنفيذه عمليات نشل في بيروت وجبل لبنان

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معطيات توافرت لدى ​شعبة المعلومات​ عن قيام شخصَين مجهولَين بعمليّات نشل في بيروت وجبل لبنان، كان آخرها بتاريخ 2025-07-02، حيث نفّذا عمليّتَي نشل في محلّتَي ​برج البراجنة​- الضّاحية الجنوبيّة و​عائشة بكار​- بيروت، وقد تداولت مواقع التّواصل الاجتماعي فيديو يُظهرهما أثناء تنفيذهما العمليّتَين المذكورتَين".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعلَين وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويَّتَيهما، ومن بينهما المدعو: "ك. ر." (مواليد عام 1968، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم ​سرقة​ وتعاطي مخدّرات".

وكشفت شعبة العلاقات العامّة أنّ "بتاريخ 2025-07-03، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة برج البراجنة، وضبطت بحوزته مبلغًا ماليًّا وبعض المسروقات (ساعة يد، سُبّحة، ثلاثة خواتم…)"، مشيرةً إلى أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تنفيذه العديد من عمليّات النّشل في بيروت وجبل لبنان، بالاشتراك مع شخص آخر. كما اعترف بتعاطي المخدّرات".

وذكرت أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني عملًا بإشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل جاريًا لتوقيف شريكه".