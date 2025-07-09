سلام التقى وفد "Gavi" بختام زيارته إلى لبنان وبحث مع بلاسخارت بتنفيذ القرار 1701

استقبل رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام​ في السّراي الحكومي، وفدًا من التّحالف العالمي للقاحات والتّنميع "​Gavi​" برئاسة رئيسة التّحالف سانيا نيشتار، في حضور وزير الصّحة ​ركان ناصر الدين​.

وأشار ناصر الدّين بعد اللّقاء، إلى أنّ "الوفد اختتم زيارته إلى ​لبنان​، هذه المنظّمة الّتي ساعدتنا خلال الأعوام الماضية وتحديدًا خلال السّنتين الماضيتين بلقاحات الأطفال من الأعمار كافّة تحت الـ18 سنة، واستفادت منها شريحة كبيرة من اللّبنانيّين وغير اللّبنانيّين".

ولفت إلى "أنّنا أكّدنا على تعاوننا المشترك بين ​وزارة الصحة العامة​ والتّحالف وبين المنظّمات الدّوليّة العالميّة والاتحاد الأوروبي وكل المعنيّين الّذين يقدّمون المساعدة للبنان"، مبيّنًا أنّ "الوفد اختتم جولته المثمرة بزيارة الرّؤساء الثّلاثة، بعدما تفقّدوا ميدانيًّا مراكز الرّعاية الصّحيّة ومخيّمات النّزوح وبعض المراكز المعنيّة".

وأوضح ناصر الدين "أنّنا أكّدنا استمرار التّعاون المشترك بيننا وبينهم، خصوصًا بعد اللّقاء العالمي الّذي عُقد في بروكسل منذ قرابة الأسبوعين، ونأمل استمرار التّعاون كما وعدنا خلال السّنة المقبلة، والاستمرار في دعم القطاع الصّحي في المرحلة المقبلة".

من جهة ثانية، استقبل سلام المنسّقة الخاصّة للأمم المتّحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، وتمّ البحث بالأوضاع السّياسيّة الرّاهنة والمستجدّات المتعلّقة بتنفيذ القرار 1701.