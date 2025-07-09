كركي التقى وفدًا من أصحاب المستشفيات الخاصة: لتحديث التعرفات بما يضمن التوازن المالي والاستشفائي

استقبل المدير العام للصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي ​محمد كركي​ في مكتبه، وفدًا من نقابة أصحاب ​المستشفيات الخاصة​ برئاسة النّقيب بيار يارد، وبمشاركة عدد من أعضاء النّقابة، في حضور رئيس الأطبّاء في الضّمان ريمون عون، مدير فرع ضمان المرض والأمومة سحر مجري، ورئيس مصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات فؤاد حليحل.

وأوضحت مديريّة العلاقات العامّة في الصّندوق، في بيان، إلى أنّ "اللّقاء تناول عددًا من القضايا الملحّة والمتعلّقة بواقع الاستشفاء و​التعرفات الطبية​، حيث جرى التّباحث في سبل تطوير العلاقة بين الضّمان والمستشفيات الخاصّة، بما يخدم مصلحة المضمونين واستمراريّة مقدّمي الخدمات الصحيّة وعلى رأسها ​القطاع الاستشفائي​".

وأشارت إلى أنّ "من أبرز النّقاط الّتي نوقشت خلال الاجتماع:

-تكليف جهة مستقلّة لإجراء دراسة علميّة دقيقة حول التّعرفات المعتمَدة، تمهيدًا لتعديلها وفق ما تقتضيه الأكلاف الفعليّة، وذلك بهدف التّوصّل إلى تعرفات عادلة ومنصفة لجميع الجهات: المستشفيات، الضّمان والمضمونين.

- تشكيل لجنة متخصّصة لإعادة النّظر في تصنيف المستشفيات، بما يراعي أفضل المعايير العالميّة لناحية الجودة والبنى التحتيّة ونوعيّة الخدمات الطبيّة المقدَّمة.

- السّعي إلى شمول الأعمال الجراحيّة كافّة ضمن الأعمال المقطوعة، لتصبح مغطّاةً بنسبة 90 في المئة، ما يشكّل دعمًا مباشرًا للمرضى، ويعزّر ثقتهم بالضّمان كصمام لأمنهم الصّحي.

- تعديل قيمة وحدة الـ K للأعمال الجراحيّة غير المشمولة حاليًّا بنظام الأعمال المقطوعة، وزيادتها بما يتلاءم مع إمكانات الصّندوق.

- الرّبط الإلكتروني بين المستشفيات والضّمان، كونه يسهم في تسهيل الإجراءات وتحقيق مزيد من الشّفافيّة والدّقّة ومواكبة تطوّرات العصر، من خلال اعتماد وسائل التّواصل والاتصال والمعالجة الرّقميّة، وبالتّالي إنجاز ودفع مستحقّات المستشفيات بطريقة أسرع".

وأبدى كركي تفهّمًا "للطّروحات المقدَّمة من قبل النّقابة، خصوصًا في ظل ارتفاع معدّلات التضخّم وتزايد الأكلاف التشغيليّة واللّوجستيّة"، مشدّدًا في الوقت نفسه على "ضرورة تحديث التعرفات، بما يضمن التّوازن المالي والاستشفائي".

وأكّد أنّ "الصّندوق يقوم بدفع سلفات ماليّة بشكل دوري (شبه أسبوعي، شهري،...) للمستشفيات والأطبّاء على مختلف أنواعها (أعمال جراحيّة مقطوعة، أعمال الطّبابة، علاج غسيل الكلى...)، إضافةً إلى سداد المستحقّات كافّة المتوجّبة عليه عن معالجة المعاملات وذلك فور تقديمها، من أجل ضمان استقرار العلاقة التشاركيّة مع القطاع الاستشفائي".

ولفت كركي إلى أنّ "المستشفيات قادرة على لعب دور مستشفى الشّرق من جديد، وتطوير ​السياحة الاستشفائية​ في ​لبنان​، لما له من انعكاسات جدّ إيجابيّة على الاقتصاد الوطني".

من جهتها، أكّدت نقابة المستشفيات الخاصّة بحسب البيان، "حرصها الشّديد على الضّمان وعلى العلاقة التّاريخيّة الّتي تربطها بمؤسّسة الضّمان، والتزامها باستقبال جميع المرضى المضمونين، وكذلك بقوانين وأنظمة الضّمان الاجتماعي، لاسيّما التعرفات المقرة من قبله".