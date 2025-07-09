عدد من سائقي الـ"توك توك" اعتصموا عند مدخل بعلبك وقطعوا الطريق احتجاجًا على منع عملهم

أفاد مراسل "النشرة" في ​بعلبك​ بأنّ "عددًا من سائقي وأصحاب مركبات الـ"​توك توك​" في بعلبك والبقاع الشّمالي، نفّذوا اعتصامًا عند ساحة الجبلي- مستديرة دورس عند مدخل مدينة بعلبك الجنوبي على طريق بعلبك- حمص، احتجاجًا على قرار وزير الدّاخليّة والبلديّات بتوقيف العمل بالـ"توك توك" ومنع استخدامه كوسيلة لنقل الركاب في لبنان، وبعد احتجاز عناصر السّير في قوى الأمن الدّاخلي لعشرات المركبات".

وقد أقدم المعتصمون على قطع الطّريق، مطالبين الوزارة بالتّراجع عن قرارها. واعتبروا أنّ هذه الخطوة تهدّد مصدر رزق مئات العائلات الّتي تعتاش من عملها على الـ"توك توك".