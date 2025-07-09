نفّذ عدد من أصحاب بسطات بيع الخُضَر، الّتي أزالتها بلدية ​صيدا​ في إطار خطّة تنظيم السّوق التّجاري، اعتصامًا أمام البلديّة في صيدا، اعتراضًا على إزالة بسطاتهم، معتبرين أنّها "مصدر رزقهم الوحيد في ظلّ أوضاع اقتصاديّة صعبة تمرّ بها البلاد"، ومشدّدين على "أنّهم مع تنظيم السّوق، على أن تُأخذ أوضاعهم بالاعتبار، وتأمين أماكن لبسطاتهم في الوقت نفسه".

كانت هذه تفاصيل خبر اعتصام لأصحاب بسطات بيع الخضر التي أُزيلت في سوق صيدا التجاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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