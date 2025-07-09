الجيش الإسرائيلي زعم تدمير بنى تحتية ومعدات عسكرية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "بناءً على معلومات استخباريّة ورصد وسائل قتاليّة وبنى تحتيّة لـ"​حزب الله​" في عدّة مناطق في ​جنوب لبنان​، توجّه المقاتلون لتنفيذ عمليّات خاصّة ومركّزة، بهدف تدميرها ومنع إعادة تموضع "حزب الله" في المنطقة".

وادّعى في تصريح، أنّ "في إطار إحدى العمليّات الّتي نُفّذت في جبل بلاط، تمكّنت قوّات اللّواء 300 من العثور على مجمع مستودعات أسلحة ومرابض إطلاق قذائف صاروخيّة تابعة لـ"حزب الله"، حيث قامت القوّات بتدمير هذه البنى التحتيّة".

وأشار أدرعي إلى أنّ "في إطار عمليّة أخرى، عثرت القوّات على وسائل قتاليّة تمّ إخفاؤها في منطقة وعرة بالقرب من اللبونة، ومنها قاذفة متعدّدة فتحات الإطلاق، رشّاش ثقيل والعشرات من العبوات النّاسفة"، مبيّنًا أنّ "القوّات قامت بضبط وتدمير المعدّات العسكريّة والوسائل القتاليّة الّتي تمّ العثور عليها في تلك المنطقة".

وأفاد بأنّه "عُثر في المنطقة على مبنى تحت الأرض كان يُستخدم لتخزين الوسائل القتاليّة، فتم تدمير هذه البنية التحتيّة بإمكانيّات هندسيّة".