نتانياهو: أعتقد أن هناك فرصة جيدة لوقف إطلاق النار 60 يوما وهو ما سيقربنا من أهدافنا

اشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في تصريح لفوكس بيزنس، الى أننا "نتحدث عن وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما يتم خلالها إعادة نصف الاسرى الأحياء والمتوفين"، معتبرا أن "هناك فرصة جيدة ل​وقف إطلاق النار​ 60 يوما وهو ما سيقربنا من أهدافنا".

وفي وقت سابق، اشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، الى أن "اجتماعي مع الرئيس الاميركي دونالد ترامب ركز على الجهود المبذولة لتحرير الاسرى المحتجزين في غزة".

ولفت الى انني "بحثت مع ترامب آثار وإمكانات النصر العظيم الذي حققناه على إيران"، مؤكدا "انني عازم على تحقيق أهداف منها القضاء على القدرات العسكرية والإدارية لحماس".