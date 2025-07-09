النظام القضائي البريطاني على حافة الانهيار

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: لمنع "الانهيار الكامل" لنظام المحاكم البريطانية ومعالجة تراكم قياسي في القضايا، يمكن إجراء عدد أقل من المحاكمات أمام هيئة محلفين.

أوصى السير برايان ليفسون، رئيس المراجعة المستقلة للمحاكم الجنائية، بتسوية المزيد من القضايا خارج المحكمة.

وتدرس الحكومة البريطانية هذه الخطوة مع وصول عدد القضايا في محكمة التاج - حيث تُعقد جميع المحاكمات أمام هيئة محلفين - إلى ضعف مستويات ما قبل الجائحة تقريبًا.

وأوصى السير برايان ليفسون، رئيس المراجعة المستقلة للمحاكم الجنائية، بتسوية المزيد من القضايا خارج المحكمة، وكشف عن خطط لتغيير هيكل النظام وإعادة تصنيف الجرائم.

وتُعدّ هذه التوصيات جزءًا من مسعى لتقليص تراكم القضايا، حيث تُدرج بعض القضايا لعام ٢٠٢٩.

تراكم القضايا

وحسبب تقرير لقناة (سكاي نيوز) البريطانية، يأتي هذا في الوقت الذي تجاوز فيه تراكم قضايا المحاكم الجنائية في إنكلترا وويلز ٧٥ ألف قضية لأول مرة، ليرتفع إلى ٧٦٩٥٧ قضية بنهاية مارس.

وُضعت توصيات السير برايان لتوفير ما يقارب ٩٠٠٠ يوم عمل في المحاكم الجنائية سنويًا، من خلال تحويل القضايا إلى محاكم الصلح أو إلى قسم محاكم التاج المُقترح ليُنظر فيها القضاة.

وستُخصص هيئات المحلفين للنظر في أخطر القضايا، وسيكون هناك استخدام أكبر للتحذيرات لتحويل المزيد من القضايا بعيدًا عن المحكمة.

وقال السير برايان: "من المُسلّم به أن تأخير العدالة هو حرمان من العدالة، لكن السجلّ وتراكم القضايا المُتزايد في المحاكم يعني أن الضحايا والشهود والمُدّعى عليهم ينتظرون شهورًا، وأحيانًا سنوات، حتى تصل القضايا إلى المحاكمة - غير قادرين على مُواصلة حياتهم، وهو وضع غير مقبول على الاطلاق.

اصلاحات

وتُمثل التوصيات التي طرحتها حزمة إصلاحات متماسكة تهدف إلى تحويل محاكمنا إلى نظام يُتيح اتخاذ قرارات مناسبة وعادلة.

كما أنها تتبنى نهجًا متناسبًا في إجراءات المحاكمة مع الحفاظ على الحق الأساسي في محاكمة عادلة.

وقال السير برايان هذه ليست تعديلات طفيفة، بل تغييرات جوهرية تهدف إلى جعل النظام مُلائمًا للقرن الحادي والعشرين.

على أي حال، قد تُواجه الجرائم التي تصل عقوبتها القصوى إلى سنتين أو أقل، مثل حيازة المخدرات وسرقة الدراجات والتلصص، عقوبات أقل تصل إلى 12 شهرًا سجنًا أو أقل.

كما لن يتمكن المتهمون في قضايا جرائم مثل الاعتداء على عامل طوارئ، والمطاردة، وحيازة صورة غير لائقة لطفل، من اختيار هيئة محلفين للمحاكمة.

وستُشكل دائرة جديدة في محكمة التاج، تتكون من قاضيين وقاضٍ، للتعامل مع الجرائم الأقل خطورة، بالإضافة إلى القضايا المعقدة مثل الاحتيال.

الاضرار الجنائية

اقترح السير برايان أيضًا زيادة الحد الأدنى للتعويض عن الأضرار الجنائية، الذي يُعامل كجريمة موجزة فقط، من 5000 جنيه إسترليني إلى 10000 جنيه إسترليني.

ويُشكل تقرير المراجعة الصادر يوم الأربعاء الجزء الأول من توصيات السير برايان، ومن المتوقع نشر تقرير ثانٍ يُركز على كفاءة المحاكم في وقت لاحق من هذا العام.

وزيرة العدل

وعلى صلة، صرحت وزيرة العدل شبانة محمود بأن الوزراء سينظرون الآن في التوصيات وسيردون عليها قبل إقرار التغييرات التشريعية في الخريف.

ومن جهته، قال اللورد المستشار: "لقد رفعتُ بالفعل تمويل المحاكم إلى مستويات قياسية، حيث موّلتُ 4000 يوم جلسات إضافية مقارنةً بعهد أسلافي.

واضاف: لكن تحقيق عدالة أسرع يتطلب إصلاحًا جريئًا، وهذا ما طلبتُ من السير برايان ليفسون اقتراحه "وفي إطار خطتنا للتغيير، سأبذل كل ما في وسعي لتقليص تراكم القضايا وتحقيق عدالة أسرع للضحايا".

وقال مفوض شرطة العاصمة، السير مارك رولي: "كما أشار السير برايان، وبحق، فإن نظام العدالة الجنائية في هذا البلد معرض لخطر "الانهيار التام" ما لم نتخذ الخطوات الجذرية اللازمة لعكس مسار سنوات من التراجع.

وقال: "لا يمكن أن يكون من الصواب أن يكون هناك أكثر من 100 محاكمة مدرجة في لندن لعام 2029. هذا أمر لا يُطاق بالنسبة للضحايا وجميع الأطراف الذين يعتمدون على نظام قضائي سليم لإنهاء تجارب مؤلمة غالبًا، تزداد سوءًا بسبب التأخير المستمر".

وفي الأخير رحب مفوض شرطة العاصمة بالتقرير قائلا: "وأتطلع إلى العمل مع الشركاء في جميع أنحاء الحكومة لتنفيذ الإصلاحات الجريئة التي أصبحت الآن ضرورة، وليست خيارًا."