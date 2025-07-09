ترامب هدد بقصف موسكو فماذا كان رد بوتين؟.. "CNN" تنشر تسريبا صوتيا مرعبا للرئيس

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: كشفت شبكة CNN الأميركية، استنادًا إلى تسجيلات صوتية حصرية، عن تصريحات مثيرة أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال فعاليات مغلقة لجمع التبرعات لحملته الانتخابية لعام 2024، تحدث فيها عن تهديده بقصف موسكو وبكين في إطار استعراضه لأسلوبه الحازم في السياسة الخارجية.

وبحسب التسجيل، قال ترامب إنه حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من عواقب غزو أوكرانيا، قائلاً: "قلت لبوتين: إذا دخلت أوكرانيا، فسوف أقصف موسكو بشدة. أقول لك إنه لا خيار لدي"، مضيفًا أن بوتين لم يصدقه تمامًا، "لكنه صدقني بنسبة 10%"، على حد وصفه. كما أشار إلى أنه وجه تحذيرًا مشابهًا للرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن غزو محتمل لتايوان، قائلاً: "أعتقد أنني مجنون... لكننا لم نواجه أي مشكلة".

التسجيلات التي نشرت تفاصيلها CNN نقلاً عن صحافيي واشنطن بوست جوش دوسي، وتايلر بايغر، وإسحاق أرنسدورف — وهي مقتطفات من كتابهم الجديد "2024" — لم تُعرض علنًا من قبل، فيما رفضت حملة ترامب التعليق على محتواها.

وتكشف التسجيلات، التي تم الحصول عليها من فعاليات خاصة جرت في نيويورك وفلوريدا، عن جانب أكثر تحررًا من القيود لترامب، وهو يتحدث بصراحة مع ممولين ومتبرعين أثرياء، متطرقًا إلى نهجه في الردع العسكري، والهجرة، والسياسة الطلابية، وعلاقاته مع القادة الدوليين.

وفي السياق ذاته، كرر ترامب ادعاءه المتكرر بأنه لو كان في منصب الرئاسة بدلًا من جو بايدن، لما نشبت الحرب في أوكرانيا ولا التصعيد في غزة. وخلال إحدى الفعاليات، قال إن بوتين رفض التوصل إلى اتفاق سلام، واصفًا مواقفه بأنها "هراء كثير"، وأضاف: "أنا غير سعيد مع بوتين. لست راضيًا عنهم على الإطلاق."

كما تحدث ترامب عن خطط لطرد الطلاب المتظاهرين، في إشارة إلى الحركات المؤيدة لفلسطين داخل الجامعات الأمريكية. وقال في التسجيل: "أحد الأمور التي سأقوم بها هو طرد أي طالب يتظاهر من البلاد... لقد ارتكبوا خطأً فادحًا." مضيفًا أن هذا الإجراء "سينهي الأمر"، في إشارة إلى قمع الاحتجاجات.

وفي حديثه مع المانحين، أشار ترامب إلى مخاوف البعض من أن يتحول بعض هؤلاء الطلاب لاحقًا إلى صناع قرار، فردّ قائلاً: "إذا فزت، سنعيد هذه الحركة إلى الوراء 25 إلى 30 عامًا."

كما تطرقت التسجيلات إلى أسلوب ترامب في حشد التبرعات، حيث تفاخر بأنه أقنع أحد المانحين، الذي عرض مليون دولار مقابل تناول الغداء معه، بأن يرفع تبرعه إلى 25 مليون دولار، قائلاً: "وقد فعلها. منحني 25 مليون دولار. إنه أمر جنوني."، وأكد أنه اتبع الأسلوب ذاته مع متبرعين آخرين: "عليك أن تتحلى بالشجاعة لتطلب. يجب أن تدخلهم في الحالة الذهنية المناسبة."

في المقابل، انتقد ترامب ما وصفه بـ"التحيز المؤسسي" لصالح الديمقراطيين، قائلاً: "مستفيديو الرعاية الاجتماعية سيصوتون دائما للديمقراطيين... النقابات تتبرع بمبالغ ضخمة، والموظفون المدنيون كذلك." وأضاف موجها كلامه لـ"أصدقائه اليهود": "يجب أن تجعلوا الناس يبدأون في التصويت للجمهوريين."

تكشف هذه التسجيلات، التي نشر جزءًا من مضمونها كتاب "2024"، عن ملامح استراتيجية ترامب في استمالة كبار المانحين، باستخدام مزيج من الخطاب العدائي والسياسة الخارجة عن المألوف، وهو الأسلوب الذي لطالما اتبعه خلال مسيرته السياسية.