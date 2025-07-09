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الصحفيين تعلن كشوف المتقدمين للجنة المشتغلين الجديدة يومى 16 و17 يوليو

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  • الصحفيين تعلن كشوف المتقدمين للجنة المشتغلين الجديدة يومى 16 و17 يوليو 1/11
  • الصحفيين تعلن كشوف المتقدمين للجنة المشتغلين الجديدة يومى 16 و17 يوليو 2/11
  • الصحفيين تعلن كشوف المتقدمين للجنة المشتغلين الجديدة يومى 16 و17 يوليو 3/11
  • الصحفيين تعلن كشوف المتقدمين للجنة المشتغلين الجديدة يومى 16 و17 يوليو 4/11
  • الصحفيين تعلن كشوف المتقدمين للجنة المشتغلين الجديدة يومى 16 و17 يوليو 5/11
  • الصحفيين تعلن كشوف المتقدمين للجنة المشتغلين الجديدة يومى 16 و17 يوليو 6/11
  • الصحفيين تعلن كشوف المتقدمين للجنة المشتغلين الجديدة يومى 16 و17 يوليو 7/11
  • الصحفيين تعلن كشوف المتقدمين للجنة المشتغلين الجديدة يومى 16 و17 يوليو 8/11
  • الصحفيين تعلن كشوف المتقدمين للجنة المشتغلين الجديدة يومى 16 و17 يوليو 9/11
  • الصحفيين تعلن كشوف المتقدمين للجنة المشتغلين الجديدة يومى 16 و17 يوليو 10/11
  • الصحفيين تعلن كشوف المتقدمين للجنة المشتغلين الجديدة يومى 16 و17 يوليو 11/11

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القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين برئاسة حسين الزياتى وكيل نقابة الصحفيين، انعقاد جلسة لمقابلة المتقدمين للنقل لجدول المشتغلين، وذلك يوم الأربعاء الموافق 16 يوليو 2025 من رقم ( 1 - 68) الساعة الواحدة ظهرا ويوم الخميس الموافق 17 يوليو 2025 من رقم (69-137 ) الساعة الواحد ظهراً.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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