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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفيين تعلن كشوف المتقدمين للجنة المشتغلين الجديدة يومى 16 و17 يوليو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين برئاسة حسين الزياتى وكيل نقابة الصحفيين، انعقاد جلسة لمقابلة المتقدمين للنقل لجدول المشتغلين، وذلك يوم الأربعاء الموافق 16 يوليو 2025 من رقم ( 1 - 68) الساعة الواحدة ظهرا ويوم الخميس الموافق 17 يوليو 2025 من رقم (69-137 ) الساعة الواحد ظهراً.
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