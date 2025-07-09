"المصرى الديمقراطى" يدفع بـ5 مرشحين ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر

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تقدم مرشحو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم الأربعاء، بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، على مقاعد "القائمة الوطنية من أجل مصر"، مؤكدين استمرار الحزب في خوض الاستحقاقات البرلمانية من منطلق تمسكه بمبادئه وتوجهاته السياسية والاجتماعية.

وضمت قائمة مرشحي الحزب كلًا من المهندس باسم كامل، برلماني سابق، والأمين العام للحزب، وأميرة صابر قنديل، نائب رئيس الحزب، وعضو مجلس النواب (2020 - 2025)، والمستشار خالد راشد، نائب رئيس الحزب، والدكتور محمد طه عليوة، محامٍ بالنقض، عضو مجلس الأمناء، وعضو مجلس الشيوخ الحالي عن الحزب، والدكتور أحمد عبداللاه، طبيب أسنان، وعضو المكتب السياسي للحزب.

وفي تصريح له، أكد فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن انضمام الحزب إلى "القائمة الوطنية من أجل مصر" يأتي في إطار تحالف انتخابي بحت، وليس تحالفًا سياسيًا، مشددًا على أن الحزب يشارك في هذه الاستحقاقات الانتخابية من موقعه كقوة مدنية تؤمن بالتعددية والتنوع السياسي.

وأوضح زهران، أن للحزب تجارب سابقة في تحالفات انتخابية، منها تحالف "الكتلة المصرية" في انتخابات 2012، الذي جمع بين الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمصريين الأحرار، والتجمع، وهو تحالف جاء بهدف خوض الانتخابات تحت مظلة مدنية تقدمية، كما أشار إلى مشاركة الحزب ضمن تحالف القائمة الوطنية في انتخابات 2020، مؤكدًا أن الحزب احتفظ حينها بخطابه ودعايته المستقلة، وأن التحالف انتهى بانتهاء الانتخابات، بينما واصل نواب الحزب أداءهم البرلماني المعبر عن سياسات الحزب وبرنامجه.

وأضاف رئيس الحزب أن المصري الديمقراطي الاجتماعي يعتزم الدفع بعدد من المرشحين على المقاعد الفردية في عدد من الدوائر، سيتم الإعلان عنها لاحقًا، مشيرًا إلى أن الحزب يضع في أولوياته تمثيلًا قويًا يعبر عن مطالبه الإصلاحية في مجلس الشيوخ المقبل.



