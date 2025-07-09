شكرا لقرائتكم خبر عن الإصلاح والتنمية يدفع بـ 4 مرشحين بالقائمة الوطنية من أجل مصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الحزب دفع ب 4 مرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.

وكشف في تصريح لـ"الخليج 365" أسماء ال4 مرشحين المتقدمين بأوراقهم وهم سامح السادات، ممثلا عن الحزب وعن تنسيقية شباب الأحزاب بمحافظة القاهرة، رانيا وصفي - محافظة القليوبية، الحسيني الليثي - محافظة المنيا، وأحمد سلامة -محافظة البحيرة.

وتضم القائمة الوطنية 13 حزب وتجمع سياسي وهم مستقبل وطن -حماة الوطن - الجبهة الوطنية - الشعب الجمهوري - المصري الديمقراطي الاجتماعي - العدل - التجمع - إرادة جيل - الحرية - الوفد - الإصلاح والتنمية - المؤتمر - تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

تجدر الإشارة، إلى أنه دفع حزب الإصلاح والتنمية بـ 4 مرشحين فردى لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وضم مرشحى الإصلاح والتنمية كل من الصباح محمد مندور محمد احمد محافظة قنا وعبد العال علي محمد أبو السعود محافظة شمال سيناء وصلاح أحمد السيد يوسف ومحافظة السويس وإكرام علي محمد لاشيت محافظة المنوفية.