شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العدل يعلن أسماء مرشحيه على القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

في إطار الاستعدادات الجارية للاستحقاق النيابي المرتقب، أعلن حزب العدل عن اعتماد أربعة من قياداته ضمن مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بعد مشاورات مكثفة داخل الحزب ومع شركائه في التحالف السياسي.

وقد شملت قائمة مرشحي الحزب كلًّا من إسماعيل علي إسماعيل الشرقاوي – نائب رئيس حزب العدل، محافظة الجيزة، وأحمد سيد أحمد عبد اللطيف – أمين أمانة السياحة المركزية وعضو الهيئة العليا بالحزب، وممثل الحزب في تنسيقية شباب الأحزاب، ومحمد فتح الله عبد السلام جامع – مساعد رئيس حزب العدل للإسكان والتعمير محافظة البحيرة، ونيفين فارس رزق – أمين أمانة الثقافة والفنون.

وأكد الحزب أن هذا التمثيل يأتي تتويجًا لجهود تنظيمية وسياسية متواصلة، ويعكس حرص الحزب على الدفع بكوادره في مواقع المسئولية التشريعية من أجل خدمة الوطن والمواطن، وتعزيز مسار الإصلاح السياسي والتنموي.

وأشار الحزب إلى أن عملية الاختيار تمت وفق معايير دقيقة تراعي الكفاءة والتنوع الفنى والجغرافي والقدرة على تمثيل رؤية الحزب وأفكاره في مجلس الشيوخ و المساهمة بفاعلية في القضايا الوطنية والتشريعية المهمة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق هي جزء من مشروع أوسع لتعزيز دور الحزب في الحياة السياسية.