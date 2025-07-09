شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات الشيوخ.. الحرية المصرى يدفع بحنان وجدى بالقائمة الوطنية وينسق على الفردى والان مع تفاصيل الخبر

أكد حزب الحرية المصري استقراره على الدفع بالدكتورة حنان وجدي – رئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب – ضمن مرشحيه في قائمة انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، وذلك في إطار المشاركة ضمن تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر.

وأشار النائب أحمد مهني، نائب رئيس الحزب والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، إلى أنه يجري حاليًا التنسيق مع مرشحي الحزب بالنظام الفردي للوقوف على الموقف النهائي حول الترشح على غرفتي الشيوخ أو النواب، خاصة وأن أغلب المرشحين يفضلون خوض الانتخابات بالنواب فضلا عن الشيوخ، وذلك لما تشهده الدوائر الانتخابية من اتساع وتنافس كبير، واتجاه معظم الكوادر الحزبية للمنافسة في انتخابات مجلس النواب.

وأكد مهنى على حرص الحزب على تعزيز تمثيل المرأة والشباب والخبرات النوعية تحت قبة الشيوخ، بما يسهم في دعم جهود الدولة نحو التنمية الاقتصادية والتشريعية، ويحقق التوازن داخل المؤسسات التشريعية.

وشدد مهنى على أن مشاركة الحزب فى القائمة الوطنية تأتي استمرارًا لدوره كأحد الأحزاب الوطنية الداعمة لمسيرة الإصلاح السياسي والديمقراطي، ومواكبةً للتوجه العام للدولة المصرية نحو توسيع قاعدة المشاركة الحزبية وتفعيل دور الأحزاب في الحياة النيابية.