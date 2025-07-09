شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام يستدعى الممثل القانونى لقناة "الشمس" بسبب مخالفات برنامج "البلدوزر" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت إيمان عليالأربعاء، 09 يوليو 2025 02:03 م
قررت لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء الممثل القانوني لقناة الشمس، بشأن ما تضمنته حلقة برنامج «البلدوزر» تقديم الكابتن مجدي عبدالغني، المذاعة يوم 7 يوليو الجاري، والتي استضاف خلالها الكابتن أسامة حسن والكابتن مصطفى عفروتو، من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.
ويأتي ذلك بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز