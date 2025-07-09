شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للإعلام يستدعى الممثل القانونى لقناة "الشمس" بسبب مخالفات برنامج "البلدوزر" والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء الممثل القانوني لقناة الشمس، بشأن ما تضمنته حلقة برنامج «البلدوزر» تقديم الكابتن مجدي عبدالغني، المذاعة يوم 7 يوليو الجاري، والتي استضاف خلالها الكابتن أسامة حسن والكابتن مصطفى عفروتو، من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

ويأتي ذلك بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.