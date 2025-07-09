شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم ربيع: الإخوان يروجون الشائعات للتشكيك فى مؤسسات الدولة وإثارة البلبلة والان مع تفاصيل الخبر

قال إبراهيم ربيع، الخبير في شئون الجماعات الإرهابية، إن جماعة الإخوان لا تزال تستخدم سلاح الشائعات والبلبلة للتشكيك في الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن كل ما يوجه عبر وسائل الإعلام والاتصال التابعة للجماعة الإرهابية هو جزء من استراتيجيتها للتأثير على الروح المعنوية للمواطنين لإضعاف ثقتهم في الدولة والقيادة السياسية.

وأضاف ربيع، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الجماعة تُنتج أكاذيبها القديمة في قوالب جديدة لتتماشى مع الأحداث الجارية، مستغلة أي ظرف طارئ أو ملف حساس لبث الأكاذيب عبر أدواتها الناشئة الممولة من الخارج، وهى ما تستدعي وعيًا صوتيًا ويقظة في مواجهة هذا الإرهاب المعنوي.

وأشار إلى أن الإخوان يتعمدون اختلاق الأكاذيب حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بهدف التوجه بشكل فردي وزرع الأفكار في قدرة الدولة على تجاوز التحديات، ما يؤكد ما تسعى إليه الجماعة منذ 30 يونيو 2013 حتى اليوم، ومحاولة النجاح مجددًا بالتحريض والتزييف والتشويه.

وتابع: "الرد الحقيقي على هذه الأكاذيب يكون من خلال دعم الدولة والاصطفاف خلف القيادة السياسية"، مشيدًا في الوقت ذاته، بابتكار الدولة في تفنيد الشائعات والرد عليها، وتسجيل الإنجازات والأرقام.

وأشار ربيع إلى خط الدفاع ضد مخططات الجماعة، ومنها وسائل الإعلام الوطنية لتكثيف جهودها في كشف زيف الحملات التي تشنها الجماعة، والتأكيد على أن الشعب المصري أصبح أكثر وعيا وإدراكا لخطط الهدم والتخريب.