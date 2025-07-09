شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يضع اللمسات النهائية استعدادا لانتخابات الشيوخ.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، أهمية المرحلة المقبلة مع اقتراب انتخابات مجلس الشيوخ، مشددا علي الدور الحيوي لأمناء الحزب والتنظيم في المحافظات بعملية الحشد الشعبي أمام لجان الاقتراع.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنظيمي الأول الذى عقدته الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، ضمن سلسلة اجتماعات للأمانة المركزية مع كوادر ونواب وأعضاء الحزب في المحافظات استعداداً للانتخابات البرلمانية المقبلة، بدءا بانتخابات مجلس الشيوخ، وصولا إلى انتخابات مجلس النواب، ضمن خطة شاملة تهدف إلى إعداد الكوادر الحزبية المؤهلة للمشاركة بفاعلية في هذه الاستحقاقات السياسية المهمة.

وأشار إلى تواصل انعقاد غرفة عمليات الحزب لمتابعة أداء أمانات الحزب في مختلف المحافظات خلال الفترة القادمة، وتنظيم مؤتمرات جماهيرية لشرح برامج المرشحين في مختلف المحافظات، وضرورة التنسيق الكامل بين أمناء الحزب والتنظيم في المحافظات والأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية من أجل مصر للانتخابات المقبلة.

بدوره، أكد النائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب، ضرورة تكثيف الحشد الجماهيري لشرح رؤية الحزب استعداداً لانتخابات مجلس الشيوخ القادمة، معبراً عن امتنانه لأمناء الحزب وجميع أعضاء التنظيم في المحافظات على جهودهم المتميزة خلال المرحلة الماضية.

وعلي هامش الاجتماع، قام النائب أحمد عبدالجواد، بتكريم خمس أعضاء من أمناء الحزب والتنظيم بالمحافظات، وهم: النائب عادل اللمعي أمين الحزب بمحافظة بورسعيد، والنائب مجدي الدين حسيبو أمين الحزب بمحافظة أسوان، والنائب صالح سلطان أمين الحزب بمحافظة مطروح، والنائب محمد مصطفي النفيلي أمين تنظيم الحزب بمحافظة القليوبية، والنائب أحمد خشانه أمين الحزب بمحافظة السويس، وذلك تقديرا لمجهودهم خلال الفترة الماضية.

وناقش الاجتماع الجوانب التنظيمية واللوجستية، وضرورة جاهزية كل وحدة حزبية في المحافظات، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة لمتابعة العملية الانتخابية.

وشهد الإجتماع، نقاشا وتفاعلا كبيرا بين الحضور بشأن آليات العمل في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى مناقشة الجوانب التنظيمية واللوجستية، مع التأكيد على أهمية جاهزية كل وحدة حزبية في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى ضرورة توفير قاعدة بيانات دقيقة لضمان متابعة فعّالة للعملية الانتخابية.

جاء ذلك بحضور، النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، والأمناء العام المساعدين بالحزب، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأمناء الحزب والتنظيم بالمحافظات.