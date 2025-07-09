خارجية الصين :العلاقات الصينية الروسية لا تقبل أي تدخل

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ، أن "​العلاقات الصينية الروسية​ لا تقبل أي تدخل من جهات ثالثة، وليست موجهة ضد أي جهة".

واشارت في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين التي طالبت بكين بالحد من تعاونها مع موسكو، الى أن "التعاون الطبيعي بين الصين وروسيا ليس موجها ضد أطراف ثالثة ولا ينبغي أن يتعرض لتدخل أطراف ثالثة".

في وقت سابق، قدمت فون دير لاين 3 مطالب للصين تشمل الحد من التعاون مع روسيا، وذلك قبيل القمة السنوية بين الاتحاد الأوروبي والصين المقررة في 24 تموز الجاري. ولم تقدم في المقابل أي تنازلات للصين من جانب الاتحاد الأوروبي.