لافروف يقوم بزيارة لكوريا الشمالية هذا الأسبوع في إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين

يقوم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بزيارة لكوريا الشمالية هذا الأسبوع، في إطار تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين. وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية بأن لافروف "سيزور جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية في الفترة من 11 إلى 13 تموز تلبية لدعوة من وزارة الخارجية". وكان رئيس مجلس الأمن القومي الروسي سيرغي شويغو زار بيونغ يانغ مرات عدة هذا العام.

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