أعلنت وزارة الدفاع الروسية "إسقاط 86 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في مقاطعات جنوب غربي البلاد". واشارت في بيان، الى أن "عدة مناطق تعرضت لهذه الهجمات، حيث دمرت 86 طائرة مسيرة منها 23 فوق كورسك، 16 فوق بريانسك، 15 فوق تولا، 12 طائرة فوق بيلغورود، 12 فوق أوريول، 4 فوق محيط موسكو، 2 فوق سمولينسك، 1 فوق فورونيج، 1 فوق ريازان".

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