الارصاد الجوية: طقس رطب وحار نسبياً مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية حتى يوم السبت

اشارت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، الى أن "طقسا صيفيا رطبا على الساحل وحار نسبياً على الجبال وفي الداخل مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية، حتى يوم السبت المقبل حيث تنخفض درجات الحرارة ويتحول الطقس الى معتدل نسبياً".

ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان غدا الخميس قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الاحساس بالشعور بالحر ويتشكّل الضباب على المرتفعات المتوسطة كما تنشط الرياح أحياناً".

وذكرت ان "طقس الجمعة غائم جزئياً دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على الساحل والداخل بينما تنخفض بشكل بسيط على الجبال وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر وبلتالي يتشكّل الضباب بدءًا من ارتفاعات منخفضة تسوء معها الرؤية أحيانًا".

واوضحت ان "طقس السبت غائم جزئياً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية وبسيط في المناطق الساحلية والداخلية كما يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتنشط الرياح أحياناً".