رئيس قبرص: ندعم استقرار لبنان ووحدة وسيادة أراضيه ونحن نُعدّ سفيرًا له لدى الاتحاد الأوروبي

أشار الرّئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الجمهوريّة جوزاف عون في قبرص، إلى "أنّنا ندعم لبنان ونقدّر جهود الرّئيس عون، وقبرص بالقول وبالفعل هي الدّاعم المتحمّس لتوطيد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ولبنان".

وأكّد أنّ "موقفنا واضح ونحن ندعم استقرار ووحدة وسيادة أراضي لبنان، وقبرص ليست فقط رفيق درب فهي تقوم بدور رائد في العلاقات بين الإتحاد الأوروبي ولبنان وتعدّ سفيرًا للبنان لدى الإتحاد".

وشدّد على أنّ "رخاء لبنان واستقراره هو ذات أهميّة استراتيجيّة بالنّسبة لقبرص، وهذه الرّسالة الّتي نرسلها إلى بروكسل، و​استقرار لبنان​ ليس لمصلحة قبرص فقط بل لمصلحة الاتحاد الأوروبي أيضًا".