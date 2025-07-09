أمن الدولة: توقيف سوري في الجنوب دخل لبنان بطريقة غير شرعية

افادت المديريّة العامّة لأمن الدولة عن ان "مديرية الجنوب الإقليميّة – مكتب صور، اوقفت السوري (ا. ع.)، الذي دخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية"، مشيرة الى أن "خلال التوقيف، ضبطت بحوزته جهازًا لاسلكيًا، وشريحتَي اتصال دوليتين (إحداهما عراقية والأخرى تركية)، إضافة إلى كمية من الحبوب المخدّرة".
واكدت انه "أُجري المقتضى القانوني بحقّه، بناءً لإشارة القضاء المختص".
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