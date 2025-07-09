شدّدت وزيرة التّربية والتّعليم العالي ريما كرامي، خلال تفقّدها سير الامتحانات الرسمية لشهادة الثّانوية العامّة في بيروت، على "أنّنا نعمل في ظروف استثنائيّة، لكن كان من المهم إجراء الامتحانات الرسمية لإثبات أنّنا صامدون بكل الطّرق".
وأشارت إلى أنّه "كانت هناك تجاوزات في السّابق، لكننا فتحنا صفحةً جديدةً، وعلى وزارة التّربية استعادة عافيتها وأداء مهماتها كما يجب"، معربةً عن أملها بأن "لا يتأخّر صدور النّتائج، والاستعدادات كاملة للسّير كما يجب في إتمام هذه المهمّة".
كانت هذه تفاصيل خبر كرامي: كان من المهم إجراء الامتحانات الرسمية لإثبات أننا صامدون ونأمل ألا يتأخر صدور النتائج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.