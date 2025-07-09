كرامي: كان من المهم إجراء الامتحانات الرسمية لإثبات أننا صامدون ونأمل ألا يتأخر صدور النتائج

شدّدت وزيرة التّربية والتّعليم العالي ​ريما كرامي​، خلال تفقّدها سير الامتحانات الرسمية لشهادة الثّانوية العامّة في بيروت، على "أنّنا نعمل في ظروف استثنائيّة، لكن كان من المهم إجراء الامتحانات الرسمية لإثبات أنّنا صامدون بكل الطّرق".

وأشارت إلى أنّه "كانت هناك تجاوزات في السّابق، لكننا فتحنا صفحةً جديدةً، وعلى وزارة التّربية استعادة عافيتها وأداء مهماتها كما يجب"، معربةً عن أملها بأن "لا يتأخّر صدور النّتائج، والاستعدادات كاملة للسّير كما يجب في إتمام هذه المهمّة".